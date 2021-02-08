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مركبة في دبي تقتحم محلا تجاريا وتتس...
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مركبة في دبي تقتحم محلا تجاريا وتتسبب بإصابة 3 عاملين (صور)

تسبب قائد مركبة في إمارة دبي بعد فقدانه السيطرة على مركبته، بصعودها على الرصيف واقتحامها مركزا تجاريا وإصابة ثلاثة عاملين. ووفق بيان شرطة دبي عبر حسابها في

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المصدر: فريق التحرير

تسبب قائد مركبة في إمارة دبي بعد فقدانه السيطرة على مركبته، بصعودها على الرصيف واقتحامها مركزا تجاريا وإصابة ثلاثة عاملين.

ووفق بيان شرطة دبي عبر حسابها في ”فيسبوك“، قال العميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة، إن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، حيث حاول قائد مركبة الانتقال من أحد الشوارع الفرعية إلى شارع فرعي آخر بمنطقة الرفاعة“.

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وبدلا من أن يوقف السائق المركبة لمراعاة ظروف الطريق وحركة السير بالضغط على دواسة المكابح، أقدم على الضغط على دواسة الوقود؛ ما أدى إلى زيادة سرعة المركبة بشكل كبير، ففقد السيطرة عليها؛ ما أدى إلى صعودها على الرصيف واقتحامها للمحل.

وأكد أن العاملين المصابين تلقوا العلاج الطبي، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق.

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مركبة في دبي تقتحم محلا تجاريا وتتس...
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مشاجرة نسائية أمام مركز شرطة في الكويت (فيديو)

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المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء على ”تويتر“ فيديو لمشاجرة نسائية أمام مركز شرطة الجابرية في الكويت.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن الفيديو المتداول.

https://www.instagram.com/p/CK9kAtmhJhh/

وقالت الوزارة إن ضابط مخفر شرطة الجابرية رصد المشاجرة التي وقعت خارج المخفر، وتم التعامل مع الطرفين.

وأضافت أن المشاجرة كانت بسبب خلاف بينهما، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وأكد بيان الوزارة أن العمل جارٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق طرفي المشاجرة.

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