في حادثة غريبة.. طفل مفقود في الأردن يبحث عن نفسه مع رجال الأمن (فيديو وصور)

تفاجأ أفراد من جهازي الشرطة والدفاع المدني في الأردن، أثناء بحثهم عن طفل مفقود، أنه كان يشارك معهم في عملية البحث.

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وذكر الأمن العام الأردني، في بيان وصل ”إرم نيوز“ نسخة عنه، أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات شرطة جرش، شمال الأردن، من قبل أحد المواطنين حول فقدان ابنه بالقرب من منطقة ”الحسبة القديمة“، قبل أن يتم العثور عليه وهو بحالة ”حسنة“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو يوثق الحادثة، ويظهر فيه عدد من الأشخاص المتجمعين برفقة أفراد الإنقاذ، فيما سمع بعضهم وهو يقول إنه تم العثور على الطفل، وإنه كان يشارك في عملية البحث معهم.

وأثارت الحادثة جدلا على مواقع التواصل في الأردن، ففي الوقت الذي أعرب فيه البعض عن سعادته بالعثور على الطفل، ذهب آخرون إلى إطلاق النكات.

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حدث منذ قليل في جرش: تلقى الأمن العام بلاغ بسقوط طفل في وادي جرش بالقرب من الحسبة القديمة، تحركت جميع كوادر الدفاع المدني والأمن العام إلى الموقع من أجل عملية البحث. فوجئ الجميع بأن الطفل المفقود موجود بينهم ويقوم بالبحث معهم 😂😂😂😂😂😂😂😂. الحمدلله على السلامة pic.twitter.com/dnaVp3BmqS — مؤمن العتوم (@otoom11) February 7, 2021

شر البلية ما يضحك 😂

الأمن العام يتبلغ بسقوط طفل في واد جرش ، ليتفاجأ فريق البحث أن الطفل المفقود موجود بينهم ويبحث معهم 😂😂

الوضع هاليومين في الاردن ما بطمن 🤦 pic.twitter.com/A7COzdC6O7 — Habab Quraan (@HabbabQ) February 7, 2021