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في حادثة غريبة.. طفل مفقود في الأرد...
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في حادثة غريبة.. طفل مفقود في الأردن يبحث عن نفسه مع رجال الأمن (فيديو وصور)

تفاجأ أفراد من جهازي الشرطة والدفاع المدني في الأردن، أثناء بحثهم عن طفل مفقود، أنه كان يشارك معهم في عملية البحث. https://www.instagram.com/p/CLBt-mqhUi9/ وذكر

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المصدر: عمان - إرم نيوز

تفاجأ أفراد من جهازي الشرطة والدفاع المدني في الأردن، أثناء بحثهم عن طفل مفقود، أنه كان يشارك معهم في عملية البحث.

https://www.instagram.com/p/CLBt-mqhUi9/

وذكر الأمن العام الأردني، في بيان وصل ”إرم نيوز“ نسخة عنه، أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات شرطة جرش، شمال الأردن، من قبل أحد المواطنين حول فقدان ابنه بالقرب من منطقة ”الحسبة القديمة“، قبل أن يتم العثور عليه وهو بحالة ”حسنة“.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو يوثق الحادثة، ويظهر فيه عدد من الأشخاص المتجمعين برفقة أفراد الإنقاذ، فيما سمع بعضهم وهو يقول إنه تم العثور على الطفل، وإنه كان يشارك في عملية البحث معهم.

وأثارت الحادثة جدلا على مواقع التواصل في الأردن، ففي الوقت الذي أعرب فيه البعض عن سعادته بالعثور على الطفل، ذهب آخرون إلى إطلاق النكات.

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في حادثة غريبة.. طفل مفقود في الأرد...
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بينهم العروسان.. حادث سير مروع جنوب مصر يودي بحياة 11 شخصا (صور)

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المصدر: أحمد غريب - إرم نيوز

شهد طريق الكريمات جنوب مصر، اليوم السبت، حادث سير مروعا، أثناء حفل زفاف، راح ضحيته 11 شخصاً، بينهم عروسان.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغاً يُفيد بوقوع حادث على طريق الكريمات في محافظة بني سويف، جنوب البلاد.

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وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة زفاف عروس بسيارة أخرى ملاكي، ولقي 11 شخصًا مصرعهم وتم نقل الجثث للمستشفيات.

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وكشفت التحريات الأولية أن المتوفين خال العروس وزوجته وأولاده، بالإضافة إلى العروسين، بينما نجا 3 أشخاص.

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وجرى نقل الجثث إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة في مصر لمباشرة التحقيقات.

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