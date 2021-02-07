مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بانهيار منزل في مصر (صور)

لقيت أسرة مكونة من أب وأم وطفلتين مصرعها الأحد، في حادث انهيار منزل بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق في جرجا جنوب محافظة أسوان، ووجود متوفين، فانتقل على الفور رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

وتم فرض كردون أمني وتم انتشال جثامين 4 أشخاص، هم: أب، وأم، وطفلتاهما، واستخراج شخص آخر على قيد الحياة، وجارِ البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

وقد تم نقل الجثامين والمصاب إلى المستشفيات القريبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة للتحقيق.‏