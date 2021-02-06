المغرب.. شخص يذبح 6 أفراد من أسرة واحدة

صُدم سكان حي الرحمة بمدينة سلا في المغرب، اليوم السبت، بحادثة مفجعة، حيث أقدم شاب على ذبح 6 أفراد من أسرة واحدة، قبل أن يقوم بإحراق المنزل عليهم، في حين تشير أصابع الاتهام إلى أحد إخوة الضحايا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن المشتبه به أقدم على ذبح زوجته ورضيعه الذي لم يتجاوز شهره الثاني، وإخوته، وعندما حاول والداه تهدئته قام بقتلهما أيضًا، ووضع الجثث في غرفة واحدة داخل المنزل ثم أشعل النيران.

وأشارت التقارير إلى وجود شخص سابع وهو مُصاب وفي حالة حرجة، حيث تم نقله إلى المستشفى، ومن الممكن أن يكون ذلك الشخص هو ذاته المشتبه به، المدعو ”نورالدين“.

و لم يصدر أي بلاغ رسمي بشأن الحادثة حتى الساعة.

وذكر بعض أصدقاء المتهم أن كلابه الستة وهي من نوع ”مالينوا“، عُثر عليها أيضًا فوق سطح المنزل مذبوحة، لكنهم استبعدوا أن يكون صديقهم الذي يعمل حارسًا هو الفاعل، خاصة أنه كان سعيدًا جدًا بمولوده، واشترى قبل بضعة أيام سيارة نقل صغيرة ليعمل عليها.