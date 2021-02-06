مشاجرة نسائية أمام مركز شرطة في الكويت (فيديو)

تداول نشطاء على ”تويتر“ فيديو لمشاجرة نسائية أمام مركز شرطة الجابرية في الكويت.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن الفيديو المتداول.

https://www.instagram.com/p/CK9kAtmhJhh/

وقالت الوزارة إن ضابط المخفر رصد المشاجرة التي وقعت خارج المخفر، وتم التعامل مع الطرفين.

وأضافت أن المشاجرة كانت بسبب خلاف بينهما، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وأكد بيان الوزارة أن العمل جارٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق طرفي المشاجرة.