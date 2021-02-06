بينهم العروسان.. حادث سير مروع جنوب مصر يودي بحياة 11 شخصا (صور)

شهد طريق الكريمات جنوب مصر، اليوم السبت، حادث سير مروعا، أثناء حفل زفاف، راح ضحيته 11 شخصاً، بينهم عروسان.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغاً يُفيد بوقوع حادث على طريق الكريمات في محافظة بني سويف، جنوب البلاد.



وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة زفاف عروس بسيارة أخرى ملاكي، ولقي 11 شخصًا مصرعهم وتم نقل الجثث للمستشفيات.



وكشفت التحريات الأولية أن المتوفين خال العروس وزوجته وأولاده، بالإضافة إلى العروسين، بينما نجا 3 أشخاص.



وجرى نقل الجثث إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة في مصر لمباشرة التحقيقات.