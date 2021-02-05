رجل يبتلع سماعة هاتفه أثناء النوم

أصيب أمريكي بارتباك عندما استيقظ من النوم صباحًا واكتشف أنه يعاني من صعوبة بالتنفس، وتحول ارتباكه لصدمة عندما أبلغوه في المستشفى أنه ابتلع سماعة هاتفه.

وأدرك براد جوتيه أن هناك أمرًا ما عندما قام بشرب كأس من الماء صباحًا، فعلق الماء في حلقه، ما تسبب بامتلائه وجعله يشعر وكأنه يختنق.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن براد من ولاية ”ماساشوستس“ الأمريكية تخلص من الماء في حلقه بانحنائه للأمام، ثم استمر بالعمل كالمعتاد طوال اليوم دون أن يدرك خطورة ما حدث، رغم إحساسه بوجود جسم غريب في صدره.

ولفتت إلى أن براد بدأ يشك بالأمر عندما أبلغ زوجته وابنه أنه فقد سماعة هاتفه، ولا يستطيع العثور عليها، مضيفة أنه بعد وصوله إلى المستشفى ظن المسعفين في البداية أن الطعام الذي تناوله خلال عيد ميلاد زوجته الليلة الماضية كان سبب المشكلة.

وقال براد: ”سرعان ما أثبتت الأشعة السينية أن تشخيص المسعفين خاطئ بعد أن أظهرت الصورة السماعة وهي عالقة في حلقي.. أخبرني الأطباء أنني كنت محظوظًا جدًا لأن السماعة كانت محشورة بطريقة منعت من التسبب بضرر خطير“.

وأشارت الصحف إلى أن الجراحة التي أجريت لبراد كانت قصيرة وبسيطة، إذ نجح الأطباء باستخراج القطعة من جوفه دون حدوث أية مضاعفات، وتمكن من العودة للمنزل بعد فترة وجيزة.