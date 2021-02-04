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العراق.. والد نائب برلماني ينتحر حز...
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العراق.. والد نائب برلماني ينتحر حزنا على تدهور حالة نجله الصحية بسبب كورونا

أعلنت شرطة محافظة دهوك، الخميس، انتحار والد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالتيي. وذكرت الشرطة، في بيان مقتضب، أن "ناجي بالتيي والد النائب

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المصدر: بغداد- إرم نيوز

أعلنت شرطة محافظة دهوك، الخميس، انتحار والد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالتيي.

وذكرت الشرطة، في بيان مقتضب، أن ”ناجي بالتيي والد النائب آرام بالتيي انتحر في حادث مؤسف بمنزله“.

بدوره، أكد النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، انتحار والد النائب آرام بالتيني.

وذكر شنكالي في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن ”ناجي باليتي أقدم على الانتحار في منزله بمحافظة دهوك عقب إبلاغه بأخبار سيئة حول صحة نجله عضو مجلس النواب آرام بالتيي، بسبب مضاعفات فيروس كورونا”.

وأضاف أن ”النائب آرام بالتيي ميت سريريا منذ أكثر من شهرين، وهو يستعين حاليا بأجهزة التنفس الاصطناعي“.

ويشغل ناجي بالتيي والد النائب آرام بالتيي منصب عضو في فرع شيخان للحزب الديمقراطي الكردستاني.

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