تصادم مروري مروع في دبي يخلف 15 مصابا (صور)

أسفر حادث تصادم مروع وقع بين مركبتين في أحد شوارع إمارة دبي، اليوم الخميس، عن إصابة 15 شخصًا على الأقل بإصابات متفاوتة.

ووقع الحادث بين مركبتين إحداهما ”ميني فان“ على شارع حصاه بالقرب من سيح شعيب في دبي، وذلك بسبب التجاوز الخاطئ لقائد إحدى المركبتين.

وقال مصدر أمني من شرطة دبي: ”انتقلت على الفور الدوريات الشرطية المرورية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على وجه السرعة“.

وأضاف، أنه تبين أن سبب الحادث يعود إلى التجاوز الخاطئ، الذي أسفر عن اصطدام مباشر بين المركبتين، بحسب صحيفة ”البيان“.

وأدى الحادث إلى إصابة 15 شخصًا، منهم 4 إصابات بليغة و7 متوسطة و4 بسيطة، وتم تقديم الإسعاف للمصابين في موقع الحادث، فيما نُقلت الإصابات البليغة للمستشفى.