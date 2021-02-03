"سكتة قلبية" تودي بحياة سعودي بعد سماعه نبأ وفاة والده

فجعت عائلة في المملكة العربية السعودية، بوفاتين في يوم واحد، وذلك بلحاق الابن بالأب، بعد ساعات فقط من وفاة الأخير.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ السعودية، فإن رب أسرة سعودية توفي جراء حادث سير، وفور تلقي ابنه الأكبر ”خالد“ نبأة الوفاة، سقط على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى.

واتضح من الفحوصات، تعرّض الابن لسكتة قلبية، ليعلن الأطباء وفاته بعدها، ويلحق بوالده الذي صُلي عليه الظهر، فيما صُلي على الابن العصر، ودفنا في مقبرة ”صديان“ بحائل.

وكان الأب، الذي يُدعى فلاح بن شباب الشريطي الشمري، ويعمل معرف قرية الضربة جنوب حائل، يرقد في العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بحائل، بعد تعرضه لحادث مروري قبل 5 أيام.

وأثارت الواقعة حزنًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعلوا مع خبر الوفاتين بالدعاء والتعبير عن الأسى.

ونعى مغرد يُدعى حاتم لافي الشريطي الفقيدين، قائلاً: ”إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لانقول إلا مايرضي الله، إنا لله وانا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا، ولاتفجعنا، وثبّت قلوبنا على دينك“.

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ان العين ل تدمع وان القلب ل يحزن وانا لانقول الا مايرضي الله انا لله وان اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا ولاتفجعنا وثبت قلوبنا على دينك 💔 #فلاح_شباب_الشريطي_الشمري #خالد_فلاح_شباب_الشريطي pic.twitter.com/753v4PhFIf — ﮼حاتم،لافي،الشريّطي (@7aili___) February 2, 2021



وقال مغرد يُدعى عبدالمجيد الأرقط: ”عظم الله أجركم وربط الله على قلوبكم ورحم الله ميتكم…أسال الله أن يجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، والله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، وجميع موتى المسلمين، إنا لله و إنا إليه راجعون“.

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عظم الله أجركم وربط الله على قلوبكم ورحم الله ميتكم…اسال الله أن يجعل قبورهم روضه من رياض الجنه والله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين ، إنا لله و إنا إليه راجعون .#فلاح_شباب_الشريطي_الشمري — عبدالمجيد الأرقط ⚖️ 🇸🇦 . (@A_alarqat) February 2, 2021

من جهته، قال المغرد سعود بن الرمال الشمري: ”الحمدلله على قضائه وقدره… ننعى الشيخ فلاح بن شباب الشريطي الأسلمي الشمري، نتيجة اصابته بحادث أليم، وحين علم ابنه البار خالد فلاح الشريطي الأسلمي الشمري بوفاة والده، سقط مغشيًا عليه وفارق الحياة.. رحمهما الله وغفرلهما وجمعهما في الجنة… والعزاء لعموم قبيلة شمر والأسلم خاصة..“.

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الحمدلله على قضائه وقدره… ننعى الشيخ فلاح بن شباب الشريطي الاسلمي الشمري نتيجة اصابته بحادث اليم وحين علم ابنه البار خالد فلاح الشريطي الاسلمي الشمري بوفاة والده سقط مغشياً عليه وفارق الحياة..

رحمهم الله وغفرلهم وجمعهم بالجنة…

والعزاء لعموم قبيلة شمر والاسلم خاصة.. pic.twitter.com/9UFZzDoar0 — سعود بن الرمال الشمري// ابن هيأ // (@iJEHTr0IuRbQJsh) February 3, 2021