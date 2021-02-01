مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في ويسكونسن الأمريكية (صور وفيديو)

أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، بوقوع هجوم مسلح نفذه مسلح مجهول الهوية، في مركز تسوق شمال ويسكونسن، قبل أن يفر هارباً من المكان.

وبحسب شبكة (abcnews) الأمريكية الإخبارية، تم استدعاء الشرطة إلى ”فوكس ريفر مول“ في ”غراند شوت“، إحدى ضواحي ”أبليتون“، حوالي الساعة 3:30 مساء الأحد، بالتوقيت الملحي.

وقالت السلطات إن مطلق النار المجهول غادر المركز التجاري بعد الهجوم المسلح، قبل وصول الضباط، فيما تواصل الجهات الأمنية بحثها عنه.

SOLO EN: Las autoridades dicen que están en la escena de una situación activa en el Fox River Mall en Appleton, Wisconsin. La Oficina del Sheriff del condado de Outagamie le pide al público que se mantenga alejado del área. Sigue a @ Breaking911 pic.twitter.com/1kbD7rKpgl — ÁngelDulce Macedo (@AngelDulce7) February 1, 2021

ويعتبر هذا ثاني إطلاق نار يقع مؤخراً في مركز تسوق في ولاية ويسكونسن، حيث وقع في نوفمبر هجوم أصيب فيه 8 أشخاص، في مركز تسوق في ”واواتوسا“ بضواحي ”ميلووكي“، وألقي القبض على صبي يبلغ من العمر 15 عاما ووجهت إليه تهم بهذا الخصوص.