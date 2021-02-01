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مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في و...
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مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في ويسكونسن الأمريكية (صور وفيديو)

أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، بوقوع هجوم مسلح نفذه مسلح مجهول الهوية، في مركز تسوق شمال ويسكونسن، قبل أن يفر هارباً من المكان. وبحسب شبكة (abcnews)

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المصدر: إرم نيوز

أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، بوقوع هجوم مسلح نفذه مسلح مجهول الهوية، في مركز تسوق شمال ويسكونسن، قبل أن يفر هارباً من المكان.

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وبحسب شبكة (abcnews) الأمريكية الإخبارية، تم استدعاء الشرطة إلى ”فوكس ريفر مول“ في ”غراند شوت“، إحدى ضواحي ”أبليتون“، حوالي الساعة 3:30 مساء الأحد، بالتوقيت الملحي.

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وقالت السلطات إن مطلق النار المجهول غادر المركز التجاري بعد الهجوم المسلح، قبل وصول الضباط، فيما تواصل الجهات الأمنية بحثها عنه.

ويعتبر هذا ثاني إطلاق نار يقع مؤخراً في مركز تسوق في ولاية ويسكونسن، حيث وقع في نوفمبر هجوم أصيب فيه 8 أشخاص، في مركز تسوق في ”واواتوسا“ بضواحي ”ميلووكي“، وألقي القبض على صبي يبلغ من العمر 15 عاما ووجهت إليه تهم بهذا الخصوص.

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