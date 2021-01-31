وفاة 12 على الأقل في غرق قاربين قرب ساحل كولومبيا

ذكر مسؤول بحري، الأحد، أن ما لا يقل عن 12، بينهم 7 أطفال، لقوا حتفهم بعد غرق قاربين قرب ميناء كولومبي على المحيط الهادي، مضيفًا أن سبب الحادثة قيد التحقيق.

وقال الأميرال ”خوسيه دافيد إسبيتيا“ قائد قوة مكافحة المخدرات إن القاربين غرقا، يوم السبت، قرب توماكو، ثاني أهم ميناء كولومبي على المحيط الهادي.

وأضاف:“للأسف توفي 12، ولدينا وحدات من خفر السواحل.. وطائرات وهليكوبتر تبحث في المنطقة عن آخرين“. ولم يحدد عدد المفقودين في البحر.

وأفاد مسؤولون في المنطقة أن القاربين كانا مملوءين بالركاب عندما أبحرا من توماكو صوب سان خوسيه ديل جوايابو.

وقال إسبيتيا:“لا نعرف حاليًا سبب الحادثة، لكن لم يكن أي أحد من المتوفين يرتدي سترة نجاة“، مضيفًا أن السكان والصيادين أنقذوا 36 من الركاب.