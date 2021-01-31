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مصر.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 إثر ان...
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مصر.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 إثر انقلاب مركبة داخل بركة مياه (صور)

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، بحادث سير مروع وقع في إحدى مناطق محافظة سوهاج جنوب مصر. وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة

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المصدر: أحمد غريب - إرم نيوز

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، بحادث سير مروع وقع في إحدى مناطق محافظة سوهاج جنوب مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ”ميكروباص“ بإحدى برك المياه ناحية قرية اقصاص دائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، ما أدى لمصرع 5 أشخاص وإصابة 12.

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

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وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن السيارة ”الميكروباص“ اصطدمت بدراجة نارية، ما أدى إلى انقلابها في بركة المياه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، التي سيتم إحالتها للنيابة العامة في مصر لمباشرة التحقيقات.

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