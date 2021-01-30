اليمن.. مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار محطة غاز في البيضاء (فيديو)

قُتل 5 أشخاص وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، جراء انفجار محطة لتعبئة الغاز في مدينة البيضاء وسط اليمن، فضلًا عن تضرر عدد من المحال التجارية والسيارات بسبب قوة الانفجار.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن محطة خاصة لتعبئة الغاز المنزلي في مدينة البيضاء انفجرت، مساء اليوم السبت، مخلفة قتلى وعشرات الجرحى، كما تسبب الانفجار في إحراق عدد من المحال التجارية والسيارات التي كانت على مقربة من موقع الانفجار.

ووثق مواطنون لحظة انفجار المحطة، وتصاعد دخان أسود من المكان، تلاه انفجار عنيف، وتصاعد كتلة لهب كبيرة.