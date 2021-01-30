لسبب صادم.. يابانية تخفي جثة والدتها في الثلاجة 10 أعوام

ألقت الشرطة اليابانية القبض على سيدة بتهمة إخفاء جثة والدتها داخل ثلاجة شقتها لمدة 10 أعوام، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأخفت يومي يوشينو (48 عامًا)، وتسكن داخل شقة في مدينة طوكيو، جثة والدتها بعد أن فارقت الحياة عن عمر ناهز الـ 60 عامًا، داخل الثلاجة 10 أعوام، خوفًا من أن يتم طردها من الشقة التي شاركتها مع والدتها إذا عُرف خبر الوفاة.

وأكدت تقارير صادرة عن الشرطة أنه تم إلقاء القبض على السيدة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن اضطُرت لترك الشقة بسبب تراكم الإيجار المتأخر عليها، في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وعثر عامل النظافة الذي توجه لتنظيف الشقة بعد مغادرة يوشينو على الجثة دخل الثلاجة، وأبلغ فورًا السلطات المختصة، واعتقلت الشرطة يوشينو داخل فندق في مدينة تشيبا بالقرب من طوكيو.

وأكدت الشرطة أن الجثة خالية من أي كدمات أو آثار توضح تعرضها للعنف، ولكن إلى الآن لم تستطع نتائج تشريح الجثة تحديد وقت الوفاة الفعلي أو سبب الوفاة، هل هي طبيعية أم جنائية.

وكثرت خلال السنوات الأخيرة حوادث احتفاظ الأشخاص بأقربائهم المتوفين داخل منازلهم بدلًا من دفنهم، ففي العام 2017 عثرت الشرطة الأمريكية على جثتي سيدة وابنها احتفظ بهما نجلها لمدة عام كامل لأنه لم يستطع الاعتراف بفراقهما للحياة.

وفي الصين، أقدم أب وأم من الصين على الاحتفاظ بجثة نجلهما (6 أعوام)، داخل الثلاجة لمدة تزيد على 6 سنوات بعد وفاته جراء معاناته مع سرطان الدم لأنهما لم يتحملا فراقه، خاصًة أنهما فقدا شقيقته قبله، وقال الزوجان بعد إلقاء القبض عليهما إنهما كانا يتحدثان إليه يوميًا حتى يشعرا أنه مازال معهما.

ولم تكن الأسباب وراء هذه الحوادث عاطفية فقط، ففي العام 2009 احتفظ رجل من صربيا بجثة والده المتوفَّى لمدة تقارب العامين للحصول على معاش التقاعد الشهري الخاص به، ونفس الحادثة تكررت في العام 2020 حيث ألقت الشرطة القبض على صيني احتفظ بجثة والدته لذات السبب.