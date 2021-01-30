مصر.. إحالة نجل رجل الأعمال كامل أبو علي للمحاكمة بتهمة قتل فتاة تحت تأثير المخدر

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي نجل رجل الأعمال المصري كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز حشيش بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق، حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش.

وقالت النيابة المصرية في قرار الإحالة: إن ”المتهم المذكور تعمد السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر“.

وأشارت إلى أنها أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 5 شهود، وما أسفرت عنه المعاينة لموقع الحادث، وما ورد في تقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشؤون الصحية في الغردقة، وما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُوليَّة قَبل الحادث.

وأثارت الواقعة حالة كبيرة من الجدل والغضب في مصر، خلال الساعات الماضية، وسط مطالبات بالقصاص من المتهم، بعد سيره بسيارته عكس الاتجاه، ما تسبب في مصرع فتاة، وإصابة سائق السيارة التي كانت تستقلها.

وسادت حالة من الاستياء كون هذه الحادثة، بحسب الروايات، ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها نجل رجل الأعمال في موت وإصابة أشخاص؛ نتيجة تهوره في القيادة، ولا يتم عقابه، حيث إنه يعرض مبالغ مادية ويتصالح مع أسر الضحايا، وهو ما حاول فعله هذه المرة، لكن والدة الفتاة رفضت 10 ملايين جنيه (636 ألف دولار) مقابل التنازل عن القضية.