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مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تسرب موا...
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مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تسرب مواد كيميائية قرب مدينة أتلانتا الأمريكية

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، أن ستة توفوا ونُقل عدد آخر للمستشفى، بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع للدواجن شمال شرق ولاية جورجيا الأمريكية. وقالت الوكالة

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المصدر: رويترز

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، أن ستة توفوا ونُقل عدد آخر للمستشفى، بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع للدواجن شمال شرق ولاية جورجيا الأمريكية.

وقالت الوكالة نقلا عن متحدث باسم النظام الصحي شمال شرق جورجيا: إن 5 توفوا في مصنع جينزفيل قبل أن يتسنى نقلهم للمستشفى، في حين توفي واحد في غرفة الطوارئ.

 

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