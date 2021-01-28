مقتل ضابط وإصابة اثنين من قوات حرس الحدود الإيرانية بنيران مهربين

لقي ضابط برتبة ملازم أول من قوات حرس الحدود الإيراني مصرعه، فيما أصيب جنديان آخران بجروح، في اشتباكات مع ”مهربين“ كانوا على متن سفينة تحمل بضائع مهربة في مياه جزيرة قشم الإيرانية الواقعة في مياه الخليج العربي.

وذكر مساعد قائد قوات حدود الحرس الإيراني في محافظة هرمزغان، فرشيد مرتضى أولاد علي، لوكالة أنباء ”تسنيم“، مساء الخميس: إن ”دورية لقوات حرس الحدود قامت بجولة فجر اليوم في مياه الخليج، واشتبكت مع سفينة كانت تحمل بضائع مهربة“.

وأضاف أنه ”خلال الاشتباكات لقي ضابط برتبة ملازم يدعى (حسن واعظي تختي) مصرعه، فيما أصيب اثنان من عناصر حرس الحدود الإيراني بجروح خطيرة“، مبيناً أن ”المهربين الذين كانوا على متن السفينة رفضوا التوقف عندما تم أمرهم بالتوقف لمنع إلحاق الضرر بهم“.

وأشار القائد العسكري إلى أن قوات حرس الحدود التابعين لقاعدة قشم البحرية يواصلون البحث عن السفينة من أجل اعتقال المهربين، الذين فتحوا النار على الدورية العسكرية الإيرانية.

وأوضح أن ”قوات حرس الحدود الإيراني لم تكن تريد الاشتباك مع المهربين الذين كانوا على متن السفينة، لمنع الإضرار بالسفينة والعناصر التي كانت على متنها“، مؤكداً أن ”السفينة المهاجمة هربت من مكان الحادث ويجري تعقبها“، ولم يحدد فيما إذا كانت السفينة المهاجمة إيرانية أو أجنبية، وكذلك عدد العناصر الذين كانوا على متنها.

وتعد جزيرة قشم الإيرانية، التي تبعد 30 ميلا فقط عن مضيق هرمز الممر الملاحي الحيوي، أحد نقاط تهريب البضائع من وإلى إيران، كما أنها تعتبر موقعاً مهماً لصيد الأسماك ونقل البضائع بين إيران والدول المجاورة لها.