وفاة 5 إيرانيين في انهيار جليدي على الحدود مع تركيا

توفي خمسة عمال إيرانيين إثر انهيار جليدي قرب الحدود مع تركيا.

وبحسب صحيفة ”عصر إيران“ الالكترونية، فإن الضحايا يعملون في نقل البضائع على ظهورهم عبر الحدود بين إيران وتركيا وإقليم كردستان العراق.

ونقلت عن مصادر محلية في حكومة محافظة أذربيجان الغربية، أن ”العمال الذين توفوا هم من القومية الكردية ومن أبناء قرية (كوران)“، مضيفة أن ”الجثث ما زالت مدفونة تحت الجليد، والبحث مستمر“.

وتشير التقارير إلى وجود نحو 80 ألفا من أبناء القومية الكردية يعملون في مهنة نقل البضائع على ظهورهم بين الجبال الوعرة.

وذكرت منظمة ”هنجاو“ الكردية الإيرانية في أيلول/ سبتمبر الماضي، أنها وثقت وأحصت مقتل 31 من عمال ناقلي البضائع على ظهورهم من أبناء القومية الكردية خلال آب/ أغسطس الماضي على الحدود مع تركيا وإقليم كردستان العراق.

وفي حادث آخر، وقع في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، توفي خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن ”خمسة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح نتيجة اصطدام مركبتين في الطريق الرابط بين مدينة نيكشهر بمدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران“.

وتعد إيران واحدة من أكثر الأماكن في العالم من حيث حوادث السيارات، وتقدّر السلطات أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويا.