مواجهات وأعمال نهب خلال تظاهرات ضد حظر التجول في هولندا‎

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

اندلعت مواجهات مع الشرطة ووقعت أعمال نهب اليوم الأحد في مدن هولندية عدة خلال تظاهرات رفضا لحظر التجول الذي فرض منذ السبت لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية والسلطات المحلية.

وذكر تلفزيون ”إن أو إس“ العام أن الشرطة استعانت بخرطوم مياه ونشرت كلابا مدربة في ساحة وسط أمستردام حيث كان يتظاهر مئات الأشخاص.

وفي أيندهوفن جنوب البلاد، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد ضم المئات، بحسب قناة تلفزيونية محلية.