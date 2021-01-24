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وفاة عائلة عراقية من خمسة أفراد جرا...
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وفاة عائلة عراقية من خمسة أفراد جراء حريق ناتج عن مدفأة كهربائية (صور)

توفيت عائلة عراقية مؤلفة من خمسة أفراد، اليوم الأحد، إثر حريق اندلع في منزلها في العاصمة بغداد بسبب مدفأة كهربائية. وقال مصدر في الدفاع المدني العراقي، لـ"إرم

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توفيت عائلة عراقية مؤلفة من خمسة أفراد، اليوم الأحد، إثر حريق اندلع في منزلها في العاصمة بغداد بسبب مدفأة كهربائية.

وقال مصدر في الدفاع المدني العراقي، لـ“إرم نيوز“، إن“حريقاً نشب في منزل بمنطقة الغزالية، غربي العاصمة بغداد، بسبب اشتعال مدفأة كهربائية ما أدى إلى وفاة العائلة التي تتكون من الأب والأم وثلاثة أولاد“.

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وأضاف المصدر أن ”فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ العائلة التي كانت محاصرة بين النيران“.

وأظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير.

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