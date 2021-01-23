مصر.. مقتل 7 أشحاص بانهيار مبنى سكني في محافظة الغربية

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمال مصر مساء اليوم السبت إلى 7 وفيات، وإصابة اثنين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثث الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن قوات الحماية المدنية استطاعت انتشال مصابين آخرين من أصل 10 من ساكني العقار المكون من 4 طوابق الذي انهار دون معرفة الأسباب.

وأضافت الداخلية أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار والوقوف على أعمال رفع الأنقاض، وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها خشية تأثرها بانهيار المبنى.