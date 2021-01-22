لعبة "تحدي الإغماء" على "تيك توك" تقتل طفلة إيطالية

فارقت طفلة إيطالية، تبلغ من العمر 10 سنوات، الحياة بعدما خاضت لعبة تحدي كتم النفس أو ”تحدي الإغماء“ على تيك توك، للفت الانتباه على موقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو تطبيق تيك توك على نحو واسع ”تحدي الإغماء“ المعروف بـ ”بلام أوت“ أو ”باس أوت“ خلال العام الماضي، وهو يعتبر حاليا واحدا من التحديات الأكثر تداولا على منصة التواصل الاجتماعي، والأكثر خطورة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يتطلب التحدي فقد المستخدمين لوعيهم بطريقة ما من خلال كتم النفس، أو طريقة أخرى، لكن هذا التحدي الخطير تسبب، في النهاية، بمقتل طفلة حاولت اجتذاب الإعجاب والمشاهدات عبر خوض هذا التحدي.

وأعلن الأطباء أن الطفلة قد ماتت دماغيا الخميس في مدينة باليرمو الإيطالية بعد تجربة التحدي.

وقال الأطباء إنهم فعلوا كل ما في وسعهم لمحاولة إنقاذها، لكنها وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من سكتة قلبية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية ”أنسا“، أن والدي الفتاة سمحا بالتبرع بأعضاء طفلتهما، لمساعدة أطفال آخرين.

وأدى الحادث إلى تحذيرات من السلطات مماثلة لتلك التي صدرت استجابة لتحدي الحوت الأزرق، والذي ارتبط بالعديد من الوفيات في جميع أنحاء العالم.