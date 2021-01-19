مصرع شخص وإصابة 8 إثر حادث تصادم بين 19 مركبة في أبوظبي (صور)

توفي شخص وأصيب آخرون، في حادث تصادم 19 مركبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وذكرت شرطة أبوظبي، عبر حسابها في فيسبوك، أن ”شخصا من جنسية آسيوية توفي، وأصيب 8 آخرون بإصابات صُنفت بالمتوسطة والخفيفة، جراء حادث مروري بين 19 مركبة ثقيلة وخفيفة في منطقة المقاطرة باتجاه المفرق بأبوظبي، صباح الثلاثاء“.
وبينت الشرطة أن الحادث وقع بسبب ”عدم مراعاة ظروف الطريق وعدم ترك مسافة أمان كافية، في ظل تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب“.
ودعت شرطة أبوظبي إلى ”توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق خصوصا خلال ساعات تشكل الضباب لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع“.