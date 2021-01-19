مصرع شخص وإصابة 8 إثر حادث تصادم بين 19 مركبة في أبوظبي (صور)

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توفي شخص وأصيب آخرون، في حادث تصادم 19 مركبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وذكرت شرطة أبوظبي، عبر حسابها في فيسبوك، أن "شخصا من جنسية آسيوية توفي، وأصيب 8 آخرون