قتيلان وجريح إثر انفجار بمنشأة للغاز جنوب إيران (فيديو)

أفادت مواقع إخبارية إيرانية، مساء اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة آخر؛ جراء انفجار في منشأة للغاز بمدينة ”رامشير“ العربية، بمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وقال رئيس مركز الإطفاء بالمدينة، مهدي كردوني، إن ”انفجارا وقع بمنشأة رامشير للغاز؛ أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح“، مضيفا أن ”الحادث وقع خلال اختبار تسرب خط أنابيب الغاز“.

وأشار لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، إلى أنه ”تم تأمين منشأة الغاز المعنية من قبل القوات العاملة، وتم القضاء على الخطر“.

في حين ذكر موقع ”جوان“، أن الانفجار الذي وقع بمنشأة الغاز بمدينة رامشير، التي يقطنها نحو 60 ألف نسمة، أدى إلى تعطيل خط الغاز الاستراتيجي مع مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان.