العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة‎

أعلنت إندونيسيا يوم الثلاثاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ، التي تحطمت قبالة البلاد نهاية الأسبوع، وكان على متنها 62 شخصًا.

وقال وزير النقل الإندونيسي، بودي كاريا سومادي: إنه ”تم العثور على مسجل بيانات الرحلة“ (الصندوق الأسود) ما سيساعد المحققين، على فهم أسباب الحادث الذي وقع بعد دقائق من إقلاع الطائرة في جاكرتا السبت.

وأظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيون محلية في وقت سابق صندوقا بلاستيكيا أبيض اللون يضم الصندوق الأسود على متن زورق سريع.

وسقطت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-500 وعلى متنها 62 شخصا في بحر جاوة يوم السبت، بعد أربع دقائق من إقلاعها من المطار الرئيسي في جاكرتا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء عُثر على مزيد من الرفات البشرية في موقع التحطم إضافة إلى متعلقات شخصية مثل محافظ بها بطاقات هوية.

كانت الطائرة في رحلة داخلية إلى بونتياناك في جزيرة بورنيو، التي تقع على بعد نحو 740 كيلومترا من جاكرتا، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.