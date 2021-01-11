خطأ فادح بصورة ولي العهد يعرض وكالة الأنباء الكويتية لانتقادات لاذعة

تسبب خطأ فادح وقعت فيه وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الإثنين، بانتقادات لاذعة للوكالة الرسمية، التي تم إنشاؤها بمرسوم قبل أكثر من 40 عاما؛ عقب نشر صورة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مع خبر يشير إلى ولي العهد.

وأرفقت الوكالة صورة أمير البلاد مع خبر يشير إلى رعاية ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يوم غد، للمباراة النهائية لكأس ولي العهد، بدلا من نشر صورة الشيخ مشعل المعني بالخبر.

الأخ وزير الإعلام @AbAlghanaim

هذا خبر رسمي تم نشره في وكالة رسمية . لا تضيع الوقت بفتح تحقيق بائس يخدر .

واجعل ما حصل فرصة لتغيير جذري في @kuna_ar يعيد شبابها .

ويجعلها تنتمي لهذا العصر .

والكفاءات الصحافية في الكويت كثيرة وقادرة .

واجعل هدفك التكويت بنسبة 100% pic.twitter.com/qVPUe3cCCa — داهم القحطاني (@dahemq) January 11, 2021



وما لبثت الوكالة أن عدلت الصورة عبر حسابها في ”تويتر“، حيث اختفت الصورة السابقة، إلا أن عددا من النشطاء وثقوا الخبر والصورة قبل الحذف، منتقدين الوكالة التي سبق أن تعرضت لانتقادات، خلال الأشهر الماضية؛ بسبب نشرها بعض التقارير والأخبار المثيرة للجدل وغير الصحيحة.

ووثق الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي الخبر قبل حذفه، حيث ظهرت صورة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي كان وليا للعهد قبل أن يستلم إمارة البلاد، عقب وفاة الأمير السابق الشيخ صباح الأحمد قبل أكثر من شهرين.

وقال النامي: ”من زمان نقول أن كونا بحاجة إلى نفضة واسعة“.

من زمان نقول ان #كونا بحاجة إلى نفضة واسعة pic.twitter.com/1JeNqdjIQn — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) January 11, 2021

ووصف الأستاذ بكلية التربية حسين الهدبة، خطأ ”كونا“ بالسقطة، قائلا: ”سقطة جديدة وفرش من كونا، مؤسسة فاشلة ومخترقة على الآخر، ضررها أكبر من نفعها“.

سقطة جديدة وفرش من كونا، مؤسسة فاشلة ومخترقة على الآخر، ضررها أكبر من نفعها. pic.twitter.com/ZRwcmvkHEb — أ.د/حسين الهدبه Prof: HUSAIN AL-HADBA (@HusainAlhadba) January 11, 2021

وطالب المحامي أحمد الحمادي، بتبديل المسؤول عن حساب ”كونا“ بسبب هذا الخطأ وأخطاء سابقة، قائلا: ”اللي ماسك حساب كونا.. لازم يتبدل، أحلتوا أحد الأشخاص للنيابة ولا زالت ذات الأخطاء تتكرر“.

اللي ماسك حساب كونا .. لازم يتبدل

احلتوا احد الاشخاص للنيابة

ولا زالت ذات الاخطاء تتكرر https://t.co/wppT3nz1sZ — المحامي أحمد الحمادي (@el7ammadi) January 11, 2021



وتواصلت الانتقادات من قبل النشطاء الذين أبدوا استياءهم من هذا الخطأ وأخطاء سابقة للوكالة، بررتها حينها، ”بتعرض حسابها للاختراق، وقامت بإحالة بعضها للتحقيق“.

وزير الاعلام: احالة نائب مدير عام «كونا» والفريق المعني بالأخطاء المتكررة إلى التحقيق • أكد رفضه للتصرفات غير المسؤولة والتي تسيء إلى تاريخ الوكالةhttps://t.co/7e13AA7PLJ — جريدة الجريدة (@aljarida) January 11, 2021

وتعقيبا على خطأ الوكالة، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، رفضه للأخطاء المتكررة التي تقع فيها وكالة الأنباء الكويتية، والتي قال إنها ”تسيء لتاريخ الوكالة الرسمية“.

وأوضح المطيري، أنه ”تمت إحالة نائب مدير عام الوكالة والفريق المعني بالحادثة إلى التحقيق؛ لمعرفة ملابسات الموضوع“.