إندونيسيا تحدد موقعي الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة‎

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سويرجانتو تجاهجونو، اليوم الأحد، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة "سريويجايا إير" المنكوبة، بعد بحث