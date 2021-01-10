إندونيسيا تحدد موقعي الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة‎

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سويرجانتو تجاهجونو، اليوم الأحد، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة ”سريويجايا إير“ المنكوبة، بعد بحث استمر يوما.
وقال قائد الجيش، هادي تجاهجانتو، إن السلطات تأمل في انتشال الصندوقين قريبا.
وانقطع الاتصال بطائرة إندونيسية تابعة لشركة ”سريويجايا إير“ بعد إقلاعها من جاكرتا، السبت، وأشار منقذون إلى العثور على حطام يُعتقد أنه منها في البحر قبالة العاصمة.
وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا، إن جهود البحث والإنقاذ تجري على قدم وساق بعد انقطاع الاتصال بالطائرة، التي كان على متنها 62 شخصا.