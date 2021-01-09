العثور على حطام طائرة إندونيسية انقطع الاتصال بها بعد الإقلاع من جاكرتا

قالت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، إن السلطات الإندونيسية عثرت على حطام يعتقد أنه لإحدى طائرات شركة سريويجايا إير، انقطع الاتصال بها، في وقت سابق اليوم، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكرت خدمة فلايت رادار 24 لتعقب الطائرات على تويتر، أن طائرة الرحلة إس.جي 182 نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي أربع دقائق من الإقلاع.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب، إلى أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصا، هي من طراز بوينج 737-500، ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية سريويجايا إير في بيان، أنها ”ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية، قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان“.