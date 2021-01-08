العراق.. مسلحون يغتالون محاميا في محافظة ذي قار

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، المحامي علي الحمامي، في منزله الواقع بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية قولها إن ”مسلحين مجهولين اقتحموا منزل رئيس هيئة انتداب محامي الشطرة، المحامي علي الحمامي وأطلقوا النار عليه قبل أن يلوذوا بالفرار“.

وأشارت المصادر إلى أنه ”عثر على جثة الحمامي وحيدة بالمنزل، حيث كانت عائلته في سفر“.

وبحسب نشطاء في المحافظة، فإنه لم تعرف لغاية الآن دوافع عملية الاغتيال، حيث بدأت التحقيقات في الحادثة.

ويتعرض نشطاء الحراك الشعبي، والفاعلون في المجتمعات المحلية العراقية، إلى عمليات اغتيال وترهيب منظمة، مثل الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والزعماء القبليين، فيما تعجز القوات الأمنية غالبا عن ضبط المتهمين بتلك الجرائم.