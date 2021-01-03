مصري يقتل زوجته المعلمة أمام زملائها داخل المدرسة

قتل مصري زوجته داخل مقر عملها بإحدى المدارس الخاصة طعنا بالسكين أمام أعين زملائها بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بسبب معايرتها له بالإنفاق عليه.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا، من مدرسة الشيماء الحديثة الخاصة يفيد بمقتل مدرّسة في أواخر الثلاثينات داخل المدرسة على يد زوجها في العقد الخامس من عمره.

وبانتقال الشرطة إلى مكان الواقعة تم العثور على جثة فجر النور، وكشفت التحقيقات قيام المتهم بقتلها بسبب وجود خلافات بينهما منذ فترة بعدما عاد من إحدى الدول العربية الذي كان يعمل بها بسبب تفشي فيروس كورونا، ومعايرتها له كونها هي التي تعمل وتنفق عليه وتلبي احتياجات الأسرة.

وفي يوم الحادث تتبع المتهم زوجته بعد خروجها من منزلها التي تقطن فيه والذي يبعد أمتار قليلة عن محل عملها، وكان يحمل سكينا وعندما دخل إلى المدرسة تشاجر معها، في حين حاول بعض العاملين حل الخلاف لكنه نهرهم وأخرج السكين وانهال عليها ببضع طعنات في أماكن متفرقة من جسدها لتسقط قتيلة.

وبعد ارتكاب الجريمة جلس بجوار الجثة يبكي طالبا من الشهود إبلاغ الشرطة مرددا ”أطلبولي الشرطة هيا كده ارتاحت“.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الجريمة.