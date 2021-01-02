مصر.. هبوط أرضي يبتلع سيارة في الإسكندرية (صور)

شهدت إحدى القرى المصرية في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، وقوع هبوط أرضي مفاجئ تسبب في سقوط سيارة ومصرع سائقها.

وتلقت غرفة عمليات حي العامرية أول، بلاغا يفيد بحدوث هبوط أرضي بشارع معمل غباشي بقرية طيبة 1 بمنطقة النهضة، وبانتقال مسؤولي الحي والدفاع المدني إلى موقع البلاغ تبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بالشارع، أسفر عن سقوط سيارة بداخله ومصرع سائقها، فيما يتم فحص أسباب الهبوط الذي نتجت عنه حفرة كبيرة.

وشوهدت في الصور المتداولة حفرة كبيرة في الأرض بشكل شبه دائري، فيما يقف عدد كبير من المواطنين متابعين للمشهد بشكل يبدو عليهم الذهول، وقد تم تحربر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن مصر تشهد حوادث مرور متكررة لكن نادرا ما يكون سببها هبوط أرضي، في حين قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عدد القتلى والمصابين نتيجة حوادث السيارات بمتوسط شهري يبلغ 1269 شخصا.