انتحار طبيب أردني بإلقاء نفسه من الطابق السادس في مصر

أقدم طبيب أردني مقيم في مصر، على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة مسكنه في الطابق السادس.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا يفيد بسقوط رجل من شرفة منزله ووفاته، وبانتقال رجال الأمن تبين وجود جثة رجل في العقد الرابع من عمره، سقط من الطابق السادس ونتج عن ذلك وفاته في الحال.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أن المتوفى طبيب أردني ، ويدعى ”خالد.أ“ (45 عامًا) يقيم في مصر بمفرده، ولا يشتبه وجود أي شبهة جنائية في الحادث، نظرًا لأنه لا تبدو على جثمان المتوفى أي آثار لإصابات أو طعنات أو محاولة دفاع عن النفس.

وتم نقل الجثمان للمشرحة لبيان سبب الوفاة، وبعرضها على الطبيب الشرعي، أكد أن المتوفى لم يتعاط أي مواد مخدرة أو كحولية، وأنه فقط كان يأخذ مهدئات لمروره بأزمة نفسية واضطراب، وسلمت النيابة العامة في مصر جثة المتوفى للسفارة الأردنية تمهيدًا لتسليمه لذويه.