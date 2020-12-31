مصرع 20 شخصا بحادث سير في الجزائر

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث سير بمحافظة تمنراست غرب العاصمة الجزائر، مساء الخميس، وفق وسائل إعلام جزائرية.

وقالت قناة ”البلاد“ الجزائرية: إن أغلب الضحايا يحملون جنسيات إفريقية، مشيرة إلى انقلاب سیارة كانت تقلّ الضحايا.

وجاء في بيان لمديرية الحماية المدنية بمحافظة تمنراست، أن وحدات الحماية تدخلت مساء الخميس على إثر حادث مرور يتمثل في انقلاب سيارة من نوع ”تويوتا ستايشن“ على مسافة 110 كيلومترات من منطقة أراك باتجاه تمنراست.

وأوضحت صحيفة ”النهار“ الجزائرية أنّ ”الحادث خلّف 20 وفاة، منهم 19 من الرعايا الأفارقة ومواطن جزائري واحد، مشيرة إلى أن من بين الضحايا 8 أطفال و12 رجلا إضافة إلى إصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، وفق قولها.

وأضافت الصحيفة أنّ مصالح الحماية المدنية سخّرت 3 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء فور تلقيها معلومات بوقوع الحادث.

ووصفت وسائل الإعلام الجزائرية الحادث بالمريع وبالكارثة، لا سيما أنّه خلف عددا كبيرا من القتلى، وجرى ليلة احتفال الجزائريين باستقبال سنة جديدة.