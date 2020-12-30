عمان تنتشل جثتين من طاقم السفينة الإيرانية الغارقة قرب مضيق هرمز

أعلنت السلطات العمانية، اليوم الأربعاء، انتشال جثتين من طاقم السفينة الإيرانية الغارقة في بحر عمان قرب مضيق هرمز.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بسلاح الجو السلطاني العُماني انتشل جثتين من طاقم السفينة التجارية الإيرانية الغارقة في البحر الإقليمي العُماني قرابة مضيق هرمز.
وقالت إن المركز يواصل جهوده في مهمة البحث عن طاقم السفينة التجارية الإيرانية الغارقة في البحر الإقليمي العُماني قرابة مضيق هرمز والبالغ عددهم خمسة بحارة من أصل سبعة، تكثيفًا للجهود الحكومية التي تبذلها قوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية والمدنية الأخرى.
مركز تنسيق البحث والإنقاذ بسلاح الجو السلطاني العُماني ينتشل جثتين من طاقم السفينة التجارية الإيرانية الغارقة في البحر الإقليمي العُماني قرابة مضيق #هرمز ولا يزال البحث مستمرًا عن المفقودين الآخرين البالغ عددهم خمسة بحارة من أصل سبعة.
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 30, 2020
وكانت تقارير إيرانية قالت: إن سفينة من طراز ”لندنغ كرافت“، غادرت يوم الجمعة الماضي، ميناء شناص في الجزء الشمالي من سلطنة عمان، باتجاه ميناء بندر عباس جنوب إيران، وقد غرفت بعدما انقلبت على بعد 15 ميلا جنوب شرق جزيرة لارك الإيرانية.