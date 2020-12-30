عمان تنتشل جثتين من طاقم السفينة الإيرانية الغارقة قرب مضيق هرمز

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أعلنت السلطات العمانية، اليوم الأربعاء، انتشال جثتين من طاقم السفينة الإيرانية الغارقة في بحر عمان قرب مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن مركز تنسيق