بعد سقوط 3 قتلى.. تواصل عمليات البحث عن ناجين إثر انفجار جيرزي البريطانية

،واصلت فرق الإنقاذ ليل السبت الأحد عمليات البحث عن ناجين بعد انفجار دمر مبنى سكنيا في جزيرة جيرزي البريطانية وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.

وأكدت كريستينا مور، رئيسة حكومة جيرزي مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في الانفجار في سانت هيليير، بينما ما زال نحو عشرة أشخاص مفقودين. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط قتيل واحد.

وقال قائد فرق الإطفاء بول براون لصحافيين ليل السبت الأحد إن "المنطقة مضاءة وفرق الإنقاذ تعمل طوال الليل ولن نتوقف عن العمل حاليا"، بينما أكدت الشرطة أنه تم إخماد الحريق لكن فرق الإنقاذ تقوم "بعمل كبير" في الموقع، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ قد تستغرق بضعة أيام.

وترجح السلطات أن يكون تسرب للغاز هو سبب الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الرابعة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) في عاصمة الجزيرة ميناء سانت هيليير الواقع في جنوبها.

وظهرت في لقطات لكاميرات مراقبة كرة من النار تجتاح المبنى الواقع على شاطئ البحر ثم دخان كثيف ينبعث من الموقع.

وقال قائد الشرطة المحلية روبن سميث أمس، إن "مبنى من ثلاثة طوابق انهار بالكامل". واضاف أن "هناك أضرارا أيضا لحقت بمبنى سكني مجاور مؤلف من شقق.. يجب على رجال الإطفاء جعله آمنا الآن"، مؤكدا أنه "مشهد مخيف".