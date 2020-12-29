انتحار مسن عراقي برمي نفسه في النهر (فيديو)

أقدم مسن عراقي على الانتحار برمي نفسه من جسر الزبير في النهر بمحافظة البصرة جنوب البلاد، في واقعة هزت الرأي العام.

وأظهر مقطع مرئي رجلًا كبيرًا في السن يقف على حافة جسر الزبير في محافظة البصرة، فيما تحدث صاحب الفيديو عن نية الرجل المسن الانتحار من أعلى الجسر.

انتحار رجل مسن بإلقاء نفسه في النهر من على جسر الزبير! pic.twitter.com/uyMxya3KV8 — ALI KHALAF (@alikhalafbs) December 29, 2020

وبعد ذلك، أقدم الرجل المسن على رمي نفسه من أعلى الجسر، فيما تدخل شبان عقب ذلك لانتشال الجثة من المياه.

وانتقد مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدم محاولة من قام بتصوير الفيديو ومن معه بمنع الرجل المسن من الانتحار، أو التدخل لإنقاذه بعد أن رمى نفسه في النهر.

انتحار مسن من قضاء الزبير

الغريب أنهم يصورون وماكو أحد حاول إنقاذه 💔

#البصرة pic.twitter.com/6gCfME4NGO — فارس (@Farees_7) December 29, 2020

وفي ظل الأزمة المالية التي يعيشها العراق بسبب فيروس كورونا تصاعدت حالات الانتحار بشكل ملحوظ، فيما يعزو مختصون ذلك إلى تداعيات الوضع العام في البلاد، وانعدام فرص العمل، وتفشي البطالة.