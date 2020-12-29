29 ديسمبر

الكشف عن تفاصيل محاولة انتحار شاب "بدون" في الكويت (فيديو)

الكشف عن تفاصيل محاولة انتحار شاب "...

كشف شقيق الشاب "البدون" في الكويت، الذي حاول الانتحار قبل يومين، عن تفاصيل ودوافع ما أقدم عليه شقيقه، الذي يرقد في المستشفى بوضع حرج، إثر الحروق التي لحقت به

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

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كشف شقيق الشاب ”البدون“ في الكويت، الذي حاول الانتحار قبل يومين، عن تفاصيل ودوافع ما أقدم عليه شقيقه، الذي يرقد في المستشفى بوضع حرج، إثر الحروق التي لحقت به عقب إشعاله النيران بنفسه محاولاً الانتحار في حادثة ليست الأولى بين أبناء هذه الفئة.

ووقعت الحادثة في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء، حيث أقدم الشاب، ويُدعى طلال ويبلغ 27 عاماً، على إشعال النار بجسده محاولاً الانتحار ”بسبب ظروفه المعيشية والمادية“، وفق ما أكده شقيقه في لقاء مع حساب ”ترند“ الإخباري الكويتي.

وقال شقيق طلال ”إن شقيقه حاول الانتحار نتيجة انهياره نفسياً لعدم استطاعته العمل أو الزواج بسبب ظروفهم المعيشية“، مشيراً إلى ”أنه لم يتمكن من إكمال دراسته وأنه عمل سابقاً في بيع البطيخ قبل أن تمنعه البلدية من ذلك“.

وأكد ”أن شقيقه بكامل قواه العقلية ولا يتعاطى أي مؤثرات، وأن ما دفعه للانتحار هو الوضع المعيشي والمادي، الذي يعاني منه وتعاني منه الأسرة بأكملها“.

وأشار الشاب إلى حادثة انتحار شقيقه مبيناً ”أنه أشعل النيران بنفسه ثم بدأ يدور بين أشقائه وأسرته لإطفاء النيران، ما ألحق أضراراً مادية بالمنزل الذي احترق بنسبة كبيرة“، وفق حديثه.

وأكد أن وضع شقيقه حرج جداً وغير مستقر وأن حروقه من الدرجة الثالثة، وبلغت نسبتها 60% وفق حديث الأطباء.

وذكر الشاب أنه يملك بطاقة منتهية ولم يتم تجديدها له، مردفاً أنه في حال تعرض شقيقه لمكروه فإنه سينتحر بعد أيام قليلة بسبب وضعه المعيشي والقانوني.

وأثارت حادثة الانتحار استياءً نيابياً وشعبياً في البلد الخليجي، الذي طالب عدد من أبنائه بضرورة حل قضية هذه الفئة، التي مضى عليها عقود، بعد تزايد حالات الانتحار بين أبنائها وإسنادها إلى ظروفهم المعيشية.

ويوم أمس الاثنين، قدم عدد من النواب طلباً لاستعجال النظر باقتراح قانون بشأن تعديل أوضاع هذه الفئة، قدمه النائب مرزوق الخليفة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم شاب من ذات الفئة على الانتحار شنقاً داخل مركز أمني بحبل نزعه من حواف البطانية، أثناء إيداعه بالنظارة، ليتم على إثر ذلك تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة.

وفي عام 2019 وقعت ثلاث حالات انتحار بين أبناء ”البدون“ في فترات متفرقة كانت الأولى في شهر تموز/ يوليو لشاب يدعى عايد حمد مدعث، في حين شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حالتي انتحار في يوم واحد للشاب بدر الفضلي والآخر زايد العصمي وهو خمسيني.