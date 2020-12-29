الكشف عن تفاصيل محاولة انتحار شاب "بدون" في الكويت (فيديو)

كشف شقيق الشاب ”البدون“ في الكويت، الذي حاول الانتحار قبل يومين، عن تفاصيل ودوافع ما أقدم عليه شقيقه، الذي يرقد في المستشفى بوضع حرج، إثر الحروق التي لحقت به عقب إشعاله النيران بنفسه محاولاً الانتحار في حادثة ليست الأولى بين أبناء هذه الفئة.

ووقعت الحادثة في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء، حيث أقدم الشاب، ويُدعى طلال ويبلغ 27 عاماً، على إشعال النار بجسده محاولاً الانتحار ”بسبب ظروفه المعيشية والمادية“، وفق ما أكده شقيقه في لقاء مع حساب ”ترند“ الإخباري الكويتي.

وقال شقيق طلال ”إن شقيقه حاول الانتحار نتيجة انهياره نفسياً لعدم استطاعته العمل أو الزواج بسبب ظروفهم المعيشية“، مشيراً إلى ”أنه لم يتمكن من إكمال دراسته وأنه عمل سابقاً في بيع البطيخ قبل أن تمنعه البلدية من ذلك“.

#خاص_ترند | شقيق البدون الذي حاول الانتحار حرقا: يبي يشتغل ويتزوج "انهار ولع بنفسه".. "قاعد تكله النار ربع ساعة حتى بالأفلام ما شفته" "حاليا هو بين الحياة والموت"#انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/96NTmshtpi — ترند (@Trendnews) December 28, 2020

وأكد ”أن شقيقه بكامل قواه العقلية ولا يتعاطى أي مؤثرات، وأن ما دفعه للانتحار هو الوضع المعيشي والمادي، الذي يعاني منه وتعاني منه الأسرة بأكملها“.

#خاص_ترند | شقيق البدون الذي حاول الانتحار حرقا: طلال اخوي بعقلة وحسبي الله ونعم الوكيل للي يقول هذا متعاطي.. "الرجال بعقله"#انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/WjrjuAG6cf — ترند (@Trendnews) December 28, 2020

وأشار الشاب إلى حادثة انتحار شقيقه مبيناً ”أنه أشعل النيران بنفسه ثم بدأ يدور بين أشقائه وأسرته لإطفاء النيران، ما ألحق أضراراً مادية بالمنزل الذي احترق بنسبة كبيرة“، وفق حديثه.

#خاص_ترند | شقيق البدون الذي حاول الانتحار حرقا: قط نفسه على اخوي لأجل ان احد يطفيه! – حاط فراشي امام باب المستشفى علشان "بيتنا محترق" واطمن على خوي#انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/ZPkZtKva4W — ترند (@Trendnews) December 28, 2020

وأكد أن وضع شقيقه حرج جداً وغير مستقر وأن حروقه من الدرجة الثالثة، وبلغت نسبتها 60% وفق حديث الأطباء.

#خاص_ترند | شقيق البدون الذي حاول الانتحار حرقا: حالته صعبة.. الحرق اللي فيه 60 % "حتى عظمه بيّن" الرجال بين الحياة والموت #انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/B2v1LaFlIU — ترند (@Trendnews) December 28, 2020

وذكر الشاب أنه يملك بطاقة منتهية ولم يتم تجديدها له، مردفاً أنه في حال تعرض شقيقه لمكروه فإنه سينتحر بعد أيام قليلة بسبب وضعه المعيشي والقانوني.

وأثارت حادثة الانتحار استياءً نيابياً وشعبياً في البلد الخليجي، الذي طالب عدد من أبنائه بضرورة حل قضية هذه الفئة، التي مضى عليها عقود، بعد تزايد حالات الانتحار بين أبنائها وإسنادها إلى ظروفهم المعيشية.

يبيع رقي .. يُسجن

يبيع العاب نارية .. يسجن ولو طالب بحقه باعتصام أيضاً يُسجن ! كونك بدون عليك واجبات وممنوعة عليك الحقوق ..

كونك بدون عليك أن تتألم وانت صامت !#انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/m9XrJet0be — خليفه العنزي (@SaDSTorry) December 28, 2020

اسباب #انتحار_بدون_بالصليبية

يريد ان يعمل ومنع

يريد ان يتزوج ولا يستطيع

يريد جواز للهجرة ولم يمنح

فانهار نفسياً وأحرق نفسه . pic.twitter.com/KZMuh06K3q — نواف البدر (@NawafAlbader) December 28, 2020

#انتحار_بدون_بالصليبية عمره 27 سنة ، متخيلين بهالعمر لو كان بظروف (طبيعية) شنو ممكن يكون؟

ممكن يكون موظف براتب محترم ومُقبل على الزواج أو ينتظر طفله!

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كل شي انتهى

حطمتوا مستقبله

كنتوا ولا زلتوا سبب في التضييق على #البدون بسبب (عنصريتكم)!

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الله يضيق عليكم

مثل ماضيقتوا عليهم pic.twitter.com/rmFkdsiMav — المحامي محمد ساري المطيري (@Sary_q8) December 27, 2020

ويوم أمس الاثنين، قدم عدد من النواب طلباً لاستعجال النظر باقتراح قانون بشأن تعديل أوضاع هذه الفئة، قدمه النائب مرزوق الخليفة.

تقدمت بطلب إستعجال قانون إخواننا البدون مع الاخوه الدكتور حسن جوهر والدكتور صالح المطيري والدكتور أحمد مطيع والنائب حمد روح الدين pic.twitter.com/LTylAgkdMX — مرزوق الخليفة (@MarzuqAlkhalifa) December 28, 2020

وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم شاب من ذات الفئة على الانتحار شنقاً داخل مركز أمني بحبل نزعه من حواف البطانية، أثناء إيداعه بالنظارة، ليتم على إثر ذلك تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة.

وفي عام 2019 وقعت ثلاث حالات انتحار بين أبناء ”البدون“ في فترات متفرقة كانت الأولى في شهر تموز/ يوليو لشاب يدعى عايد حمد مدعث، في حين شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حالتي انتحار في يوم واحد للشاب بدر الفضلي والآخر زايد العصمي وهو خمسيني.