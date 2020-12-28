السودان.. حشود غفيرة تشيع جثمان والي النيل الأزرق (فيديو)

شيعت حشود غفيرة من السودانيين في مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، أمس الأحد، جثمان والي الولاية عبدالرحمن نورالدائم التوم، الذي قضى بحادث سير مروع.

وكان مدير الجنايات بشرطة ولاية الجزيرة سامي صديق، قال أمس، إن الحادث المؤسف جاء نتيجة لمحاولة سائق سيارة الوالي تفادي طفل حاول قطع الطريق، ما أدى إلى ”وفاة التوم وإصابة ابنه وحارسه الشخصي والسائق وابن عمة الوالي“.

ونعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، والي النيل الأزرق، وقال إن ”التوم كان قادما إلى الخرطوم في مهمة عمل رسمية تلبية لدعوة اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح“.

وعمل ”التوم“ في مجالات التعليم والصحافة والنشاط المجتمعي المتعدد، بالإضافة إلى أنه شغل منصب الناطق الرسمي لـ“قوى إعلان الحرية والتغيير“ بالنيل الأزرق.

ولد الراحل في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق عام 1961 وتلقى فيها مراحله التعليمية، ثم التحق بمعهد المنصورة التجاري في جمهورية مصر (1984/1981)، ثم في جامعة النيلين- كلية الحقوق، ليحصل على درجة البكالوريوس في القانون، كما حصل على دبلوم محاسبة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

عمل كذلك في عدد من الصحف السودانية، كما نشط بمجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

وعمل أيضا في التعليم، إذ أدار عددا من المدارس، كما عمل موظفا بإدارة الموارد البشرية بشركة آيات للطرق والجسور، وموظفا بإدارة التجارة بمحلية قيسان.

ونشط ”التوم“ في منظمات المجتمع المدني، وهو من المؤسسين لرابطة طلاب قيسان بالجامعات والمعاهد العليا، ورئيس لاتحاد الخريجين، وهو أول رئيس لرابطة طلاب قيسان (1994/1993) ومدير للهيئة الشعبية لتنمية قيسان فبراير 2004، ومنظمة تمت للتنمية والتعمير سبتمبر 2017، وهو عضو أيضا في مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، كناشط حقوقي في مجال مكافحة الفساد.