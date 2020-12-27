ارتفاع ضحايا العواصف في إيران إلى 12.. وانقلاب سفينة في الخليج

ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن عدد قتلى العواصف الثلجية في إيران، ارتفع إلى 12 متسلقا في الجبال شمال العاصمة طهران، بينما أدت المياه الهائجة إلى انقلاب سفينة في الخليج وفقدان طاقمها.

وتسببت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية في عدة أنحاء من إيران في الأيام القليلة الماضية في إغلاق العديد من الطرق وتعطيل حركة النقل.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس اتحاد تسلق الجبال في إيران رضا زارعي، إعلانه العثور على جثتي اثنين من المتسلقين اليوم الأحد مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 بعد تساقط الثلوج الكثيفة.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن ”زارعي“ قوله إن ”عملية الإنقاذ اكتملت الآن وتم العثور على جميع من كانوا مفقودين“.

تقع طهران عند سفح سلسلة جبال ألبرز التي تضم العديد من منتجعات التزلج ومسارات التسلق الشهيرة.

في غضون ذلك، قال التلفزيون على موقعه الإلكتروني إن السلطات البحرية تبحث عن ستة إيرانيين وهندي واحد هم طاقم سفينة نقل إيرانية انقلبت قرب مضيق هرمز عند مدخل الخليج يوم الجمعة.

ونقل التلفزيون عن إسماعيل مكي زاده نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية في المنطقة قوله ”سبع مجموعات من أربعة أشخاص تقوم بالبحث… ولكن بسبب الظروف الجوية غير المواتية، لا يمكن البحث عن طريق الجو الآن“.

كما أبلغت إيران السفن المارة ومراكز البحث والإنقاذ البحرية في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وباكستان عن الطاقم المفقود.