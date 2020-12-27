الجيش الباكستاني يعلن مصرع 4 في تحطم مروحية عسكرية

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أعلن الجيش الباكستاني مقتل جنديين وطيارين اثنين، في تحطم مروحية تابعة له في المناطق الشمالية للبلاد. وقال الجيش في بيان صدر في وقت متأخر السبت، إن "المروحية