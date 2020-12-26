مصرع 7 مصريين إثر حريق في أحد مستشفيات العزل

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توفي 7 أشخاص، وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت؛ إثر حريق بمستشفى مخصص لحالات العزل للمصابين بفيروس كورونا بمحافظة القليوبية شمال القاهرة. وكانت وزارة الداخلية المصرية