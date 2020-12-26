مصرع 7 مصريين إثر حريق في أحد مستشفيات العزل

توفي 7 أشخاص، وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت؛ إثر حريق بمستشفى مخصص لحالات العزل للمصابين بفيروس كورونا بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد تلقت إخطارًا من الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيها بلاغًا بنشوب حريق في قسم الرعاية المركزة لمستشفى الأمل التابع لمستشفى عين شمس التخصصي في العبور والذي تحول لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا.
ودفعت الحماية المدنية على الفور بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتم إخلاء عدد من المرضى، إلا أنه توفي 7 أشخاص نتيجة الاختناق وإصابة 5 آخرين.