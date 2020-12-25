السعودية.. حريق يلتهم مطعماً شهيراً في الرياض (فيديو)

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التهم حريق كبير، اليوم الجمعة، مطعماً شهيراً في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تنجح فرق الدفاع المدني في إخماده دون تسجيل إصابات. وشبت النيران في مطعم "البيت