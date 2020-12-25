25 ديسمبر

السعودية.. حريق يلتهم مطعماً شهيراً في الرياض (فيديو)

السعودية.. حريق يلتهم مطعماً شهيراً...

التهم حريق كبير، اليوم الجمعة، مطعماً شهيراً في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تنجح فرق الدفاع المدني في إخماده دون تسجيل إصابات. وشبت النيران في مطعم "البيت

المصدر: الرياض – إرم نيوز

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التهم حريق كبير، اليوم الجمعة، مطعماً شهيراً في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تنجح فرق الدفاع المدني في إخماده دون تسجيل إصابات.

وشبت النيران في مطعم ”البيت الرومانسي“ الواقع في حي الحزم بالمدينة، لتمتد سريعاً على طابقيه بالكامل، عندما بدأت فرق الإطفاء بعملية الإخماد.

 

وقال الدفاع المدني السعودي عبر تويتر، إن فرقه نجحت في إخماد الحريق، دون تسجيل إصابات.

كما قالت إدارة المطعم عبر تويتر أيضاً، إن الحريق لم يتسبب بأي إصابات، لكن العمل واستقبال الزبائن في فرعها الذي شب فيه الحريق توقف.

 