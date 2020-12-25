السعودية.. حريق يلتهم مطعماً شهيراً في الرياض (فيديو)

التهم حريق كبير، اليوم الجمعة، مطعماً شهيراً في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تنجح فرق الدفاع المدني في إخماده دون تسجيل إصابات.
وشبت النيران في مطعم ”البيت الرومانسي“ الواقع في حي الحزم بالمدينة، لتمتد سريعاً على طابقيه بالكامل، عندما بدأت فرق الإطفاء بعملية الإخماد.
احتراق أحد المطاعم جنوب الرياض. pic.twitter.com/JqzjjxtGIa
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) December 25, 2020
احتراق أحد المطاعم على طريق ديراب جنوب مدينة الرياض.
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— خبر عاجل (@AJELNEWS24) December 25, 2020
وقال الدفاع المدني السعودي عبر تويتر، إن فرقه نجحت في إخماد الحريق، دون تسجيل إصابات.
مدني #الرياض يخمد حريق اندلع في محل تجاري مكون من طابقين بحي الحزم ، دون حدوث إصابات ولله الحمد. pic.twitter.com/702NWpGuVj
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 25, 2020
كما قالت إدارة المطعم عبر تويتر أيضاً، إن الحريق لم يتسبب بأي إصابات، لكن العمل واستقبال الزبائن في فرعها الذي شب فيه الحريق توقف.
عملائنا الكرام ،
نعتذر لكم عن عدم خدمتكم مؤقتا في فرع الشفاء لحدوث حريق في الفرع ونطمئنكم بعدم حدوث إصابات ولله الحمد. 🧡#مطاعم_البيت_الرومانسي
— مطاعم البيت الرومانسي (@albaytalromancy) December 25, 2020