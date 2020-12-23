مصر.. مصرع 6 مرضى بحريق داخل مصحة لعلاج الإدمان

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لقي 6 مصريين مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حريق اندلع بمصحة لعلاج حالات الإدمان بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية الساحلية. وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية،