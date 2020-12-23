مصر.. مصرع 6 مرضى بحريق داخل مصحة لعلاج الإدمان

لقي 6 مصريين مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حريق اندلع بمصحة لعلاج حالات الإدمان بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية الساحلية.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يُفيد باندلاع حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بمحافظة الإسكندرية، ووجود ضحايا.
وانتقل رجال الأمن على الفور إلى موقع البلاغ، برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.
وتبين من الفحص، وجود 6 ضحايا من المرضى نزلاء المصحة، توفوا نتيجة اختناقهم من الدخان المنبعث من الحريق، وتم نقل الجثث إلى المشرحة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق.