وفاة 3 أشخاص في حادث تدهور حافلة للحرس السلطاني العماني

أعلنت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع ”تويتر“ اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين حالة أحدهم حرجة، جراء وقوع حادث تدهور حافلة كانت تقل 25 راكبا بالقرب من جسر حلبان. ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل وملابسات الحادث.
منقول ..
وقع حادث سير لافراد الحرس السلطاني العماني الكتيبه الاولى نوع الحافله باص
ونتج عنه وفاة اثنين من رجال الحرس واصابة اخرون
المتوفين
واحد من العامرات
واحد من الخابوره
المتوفين
طه الفزاري
عمر القاسمي
موقع الحادث عند جسر حلبان الطريق السريع
— Alyaqadhan Alqasmi (@alqysar555) December 23, 2020
وقال نشطاء عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إن الحالة الحرجة توفيت كذلك، مؤكدين أن الحافلة تابعة للكتيبة الأولى لأفراد الحرس السلطاني العماني.
حافلة لحرس حادث شنيع مريت عليه 💔
— ولد بلووش (@d3ypNPiG1WNrAXO) December 23, 2020
ثلاثة متوفين والله اعلم
— 🌹وزير السعاده 🌹 (@JR3MKnUf22eJfTQ) December 23, 2020
وفاة الشخص الثالث قبل قليل رحمهم الله
— الحلم (@kha5500kha) December 23, 2020
وقال أحد المتابعين إن المتوفَّيَينِ من رجال الحرس، يدعيان ”طه الفزاري“ و“عمر القاسمي“، وقد ذكر آخر أن سبب الحادث انحراف مركبة تقودها امرأة برفقة نجلها.
3 اشخاص متوفين والبقية اصابات
داشة عليهم حرمة ومعها ولدها وهي حالتها مستقرة
— AL_SUBHI🇴🇲 (@ALSUBHI51312861) December 23, 2020
المتوفين من الحرس السلطاني الله يرحمهم يارب
— أحمد•باندا 🐼🧸❤️ (@AHMEDALHASANI56) December 23, 2020
الله يرحمك يا طه ويغفر لك
طه الفزاري
من ولاية الخابورة
احد المتوفين في الحافلة
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/DVZMAHRPR1
— روح المحروم (@salim888863) December 23, 2020