وفاة 3 أشخاص في حادث تدهور حافلة للحرس السلطاني العماني

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أعلنت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين حالة أحدهم حرجة، جراء وقوع حادث تدهور حافلة كانت تقل 25 راكبا