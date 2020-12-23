23 ديسمبر

وفاة 3 أشخاص في حادث تدهور حافلة للحرس السلطاني العماني

وفاة 3 أشخاص في حادث تدهور حافلة لل...

أعلنت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع  "تويتر" اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين حالة أحدهم حرجة، جراء وقوع حادث تدهور حافلة كانت تقل 25 راكبا

المصدر: فريق التحرير

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

أعلنت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع  ”تويتر“ اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين حالة أحدهم حرجة، جراء وقوع حادث تدهور حافلة كانت تقل 25 راكبا بالقرب من جسر حلبان. ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل وملابسات الحادث.

وقال نشطاء عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إن الحالة الحرجة توفيت كذلك، مؤكدين أن الحافلة تابعة للكتيبة الأولى لأفراد الحرس السلطاني العماني.

وقال أحد المتابعين إن المتوفَّيَينِ من رجال الحرس، يدعيان ”طه الفزاري“ و“عمر القاسمي“، وقد ذكر آخر أن سبب الحادث انحراف مركبة تقودها امرأة برفقة نجلها.