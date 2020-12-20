طفل ينقذ شقيقته الرضيعة من حريق بمنزلهما في موقف بطولي

وصفت وسائل إعلام أمريكية، طفلا يبلغ 7 أعوام، بأنه ”بطل“؛ بعد أن أنقذ أخته الرضيعة البالغة 22 شهرا من الموت، خلال حريق في منزله.

وأشارت الصحف إلى أن الحريق دمر منزل الطفل ”الاي دافيدسون“، مساء الثلاثاء الماضي، إلا أن جميع أفراد الأسرة نجحوا في الخروج من المنزل بدون أي إصابات.

وذكرت أن والديه كريس ونيكول دافدسون، وهما إطفائيان سابقان، سحبا الاي وشقيقه الأكبر لخارج المنزل، فيما بقيت الرضيعة في غرفة نومها بعد أن حاصرتها النيران.

وقالت نيكول: ”استخدم كريس طفاية الحريق لشراء الوقت، فيما قمت بسحب ولدي الاثنين لخارج المنزل لكني لم أستطع الوصول إلى طفلتي“.

وأضافت: ”بعد أن خرج زوجي من المنزل قام بتحطيم نافذة غرفة النوم، ثم حمل الاي ودفعه للداخل، حيث قام بسحب أخته من سريرها وحملها إلى النافذة، حيث أخرجها والدها“.

وقال الاي لشبكة تلفزيون ”تي 8“ الأمريكية: ”دفعني والدي لداخل الغرفة عبر النافذة وكانت النيران في كل مكان… كنت خائفا جدا لكني لم أرد أن تموت شقيقتي، فحملتها للنافذة وأعطيتها لوالدي ثم خرجت من النافذة بمساعدة والدي“.