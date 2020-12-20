إمام مسجد يحاول الانتحار بعد توقيفه عن العمل

أقدمَ إمام مسجد في المغرب يوم الخميس على محاولة انتحار بعد عزله من وظيفته بحسب الإعلام المحلي.

وقال موقع ”المغرب اليوم“ إن إمام مسجد بمنطقة ”أكلو“ بضواحي إقليم ”تيزنيت“ في المغرب حاول الانتحار عبر تناول ”سم الفئران“، وذلك بعد معرفته بخبر توقيفه عن العمل بسبب تهم موجهة إليه بالفساد الأخلاقي، إلى جانب مشاكل أسرية وانفصاله عن زوجته.

وبحسب المصدر فإن الإمام يرقد حاليا في قسم العناية المركزة في مستشفى الحسن الأول بتزنيت، بعد أن باءت محاولة الانتحار بالفشل وفقا للإعلام المحلي الذي لم يورد مزيدا من التفاصيل.

والانتحار محرم في الشريعة الإسلامية، وهو نادر في صفوف الأئمة، لكن المغرب سجل بضع حالات انتحار أئمة في السنوات الأخيرة.