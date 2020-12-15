غرق صياد وفقدان آخرين قبالة ساحل الجزائر

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الإثنين أنّ عناصرها انتشلوا جثة صياد وما زالوا يبحثون عن آخرين كانا معه حين غرق قاربهم قبالة خليج الجزائر العاصمة، في حين أطلقت عصراً قبالة تيبازة غربي العاصمة عملية إنقاذ للعثور على قارب على متنه خمسة صيادين مفقودين.

وقالت الحماية المدنية عبر صفحتها على فيسبوك ”تمكّنت فرق التدخل ووحدات الاسعاف البحري من إنقاذ ستة صيادين على إثر انقلاب وغرق مركبهم“ قرب شاطئ مزآلة شرق خليج العاصمة، ”فيما يتواصل البحث عن ثلاثة صيادين مفقودين“.

وصباح الاثنين، أعلن مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر المقدم رشيد لعطاوي لوسائل الإعلام انتشال أول جثة من المفقودين الثلاثة، مشيرا إلى أن ”البحث جار بمشاركة 18 غواصا لانتشال الغريقين الآخرين“.

وكان قارب صيد على متنه تسعة بحارة قد واجه عاصفة بحرية في خليج الجزائر ليل السبت الأحد. وأُنقذ خمسة صيادين من قبل فرق الحماية المدنية، بينما أنقذ صيادون بحارا سادسا وبقي ثلاثة مفقودين.

وقبالة سواحل تيبازة أطلقت الحماية المدنية عصر الإثنين عملية للعثور على قارب على متنه خمسة صيادين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً ركبوا البحر مساء الأحد ولم يرسلوا مذاك أي إشارة تدل على أنّهم ما زالوا على قيد الحياة.

وقالت الحماية المدنية إنّها أطلقت عملية البحث بعدما أخطرتها أسر الصيادين نهار الإثنين بانقطاع أخبارهم.

وشهدت الجزائر خلال الأيام الماضية هبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة على المناطق الساحلية.