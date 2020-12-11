حادث سير يحول عرسا في السعودية إلى مأتم بعد وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة

تحوّل عرس إلى مأتم بعد أن توفي 4 أشخاص جميعهم من عائلة واحدة، إثر حادث سير ”مؤلم“، وقع في طريق ذهابهم إلى المشاركة بزواج أحد الأقارب في إحدى شوارع المملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة ”سبق“ عن قريب العائلة عبدالله الخثعمي، أن عمه مسفر (68 عامًا) وزوجته (64 عامًا)، وابنه مقبول (32 عامًا) وزوجته (34 عامًا)، استقلوا سيارتهم، من مدينة الرياض إلى منطقة عسير؛ لحضور مناسبة زواج قريب لهم اليوم الجمعة.

وتابع: ”بالقرب من محطة برودان الواقعة على طريق الرين- بيشة، وقع تصادم عنيف بين سيارة أقاربي مع شاحنة دينا، ما أسفر عن مصرعهم جميعا“.

وأُجبر الحادث المأساوي العريس على تأجيل موعد الزواج، الذي كان مُقررًا اليوم الجمعة إلى إشعار آخر.

وسجل طريق ”بيشة- الرين“ حوادث مميتة عديدة في الفترة الماضية؛ نظرا لازدحامه وعدم ازدواجيته.