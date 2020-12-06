غرق سفينة شحن إيرانية قرب ميناء "أم قصر" العراقي

غرقت سفينة شحن تجارية إيرانية بالقرب من ميناء ”أم قصر“ في محافظة البصرة جنوب العراق، وفق ما أعلنته السلطات الإيرانية، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية، عن مدير عام ميناء ”خرمشهر“ جنوبي إيران، نور الله أسدي، قوله: ”غرقت سفينة شحن إيرانية، مساء اليوم، بالقرب من مصب خور عبدالله قرب ميناء أم قصر جنوبي العراق“.

وأضاف أسدي أن ”سفينة الشحن من طراز (توران) كانت قد أبحرت من ميناء خرمشهر جنوب إيران في 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى ميناء أم قصر العراقي“، دون أن يكشف عن البضائع التي كانت تحملها السفينة الإيرانية.

وأكد أنه ”مع وجود زوارق الإنقاذ العراقية في الوقت المناسب، تم إنقاذ جميع طاقم السفينة، وجميعهم إيرانيون“.

وبحسب أسدي: ”لا يزال سبب الحادث غير معروف، فيما تجري التحقيقات للوقوف على الملابسات“.

لكنه قال: ”تشير التقارير إلى أن الأحوال الجوية في الطريق البحري غير مواتية، ومن المحتمل أن يكون أحد أسباب هذا الحادث هو عاصفة البحر“.